為加速台灣服務型機器人應用於市場，由經濟部工業局指導，資策會與智動協會共同籌組的服務型機器人聯盟，南部場次今天於義大世界舉辦交流會議，邀集台灣各地場域及機器人業者共同探討合作可能，持續為台灣服務型機器人產業拓展發展契機。

9月20、25、26日分別在北、中、南舉辦服務型機器人場域實證計畫媒合交流記者會，最終場今天下午在義大世界購物廣場羅馬天幕盛大舉辦，邀請凌群電腦的商用服務型機器人、威聯通科技的多國語即時翻譯與櫃位指引機器人 、經緯航太的導覽機器人、博鈞科技的AI智能機器人及聯潤科技的智能洗地機器人等服務機器人向來賓展示於義大世界購物廣場實證的成果。

聯潤科技總監劉恆惠表示，在人機協作的發展途徑中，專業人力能專注在價值創造的事物上，加大企業在競爭力上的優勢；聯潤科技也透過此次與義大世界購物廣場的場域合作，加深智能洗地機器人的業務推廣，劉總監說，在使用成本上，聯潤智能洗地機器人比起全部人工清掃來得省水，且保證清潔的覆蓋率

服務型機器人聯盟自2018年起，開始針對照護醫療、購物商場、飯店旅宿等場域進行需求探討，並持續協助機器人業者與需求場域實際對接，讓我國服務型機器人的產業更具競爭力及與場域業者共同迎來雙贏局面。

(中時 )