遠嫁外國的妙齡女子阿月，卻被丈夫家暴，發了瘋回到故鄉，每天思念自己留在異地的女兒。這樣宛如八點檔劇情般的故事，卻是真實發生在許多東南亞新移民身上。今年以〈那年，梅花開〉獲得第六屆移民工文學獎首獎的陳氏桂表示，這是她聽某個越南姊妹說的經歷，「我一直想改寫故事的結局，不希望最後阿月就這樣發瘋死了，但後來覺得這樣寫，才能讓大家知道，辛苦的不只有她。」

陳氏桂和來自台灣的先生在越南工作時認識，相愛結婚，移居台灣後在高雄開越南河粉店。她表示，心情不好就會想寫點東西，「我認識很多越南姊妹。這個故事我聽了之後很難過，一直放在心裡。這次會想寫出來，是因為希望以後新移民再也不要發生類似的事了。」

移民工文學獎創辦人張正表示，大約有一半的參加者寫的是自己的故事，一半則是「聽來的」，可能發生在好幾個人身上，最後融合成眼前的小說，「移民和移工可以聽到這些我們台灣人聽不到的故事，文學獎做的事，就是把這些文字翻譯成中文，讓更多台灣人知道。」

舉辦第六年，文學獎也實質為移民工帶來影響。張正表示，透過寫作，有些移民工發現自己的才華，例如第一、二屆得獎的印尼移工Erin Cipta，回國後一邊務農，一邊把當時寫的短篇小說改寫成長篇，已經在印尼出版成書，「之前她還傳來訊息：『是你們挖掘了我。』」

關注東南亞移民移工處境的「燦爛時光」書店，自2014年舉辦移民工文學獎，向泰國、印尼、菲律賓、越南移民移工徵件，已經辦到第六屆，去年起更開放港澳日韓各地的移民工投稿，今年投稿增加到680篇，也有來自日本、澳門、香港的得獎作品，呈現各國不同的移民工文化。

移民工文學獎將於本週末在阿里山舉辦頒獎典禮。張正透露，由於自去年起擴大舉辦，經費其實非常吃緊：「每一年都覺得辦得好辛苦，想著『明年不想辦了』的時候，頒獎典禮又會覺得很感動，就繼續辦下去了。」

張正表示，文學獎喚起大眾對移民移工的認識，「像是有不少教科書就收錄我們的得獎作品，之前也曾被出成考題。對我來說，這是一小步的成功。移民移工一直存在於我們的社會，只是很多人當作沒看見。文學獎的作品收錄在教科書中，也讓社會更多人看到他們的存在。」

(中時 )