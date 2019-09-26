日月光集團與高雄榮民總醫院合作的全台第一部「智能行動醫療巡迴車」26日前進杉林區，在杉林區公所前為洽公的民眾進行檢測及諮詢服務，受到當地民眾熱烈歡迎，紛紛表示省去不少舟車勞頓就醫的時間。

日月光偏鄉關懷列車上個月剛啟航，昨天第二站行駛至杉林區，11噸重設備齊全的醫療巡迴車加上高雄榮民總醫院的專業醫療團隊，宛如移動醫院到偏鄉，為杉林區的鄉親們進行骨質密度及超音波檢測。

檢測結果透過雲端系統，現場馬上可獲得資料，並由醫療團隊提供健康諮詢及衛教宣導服務，讓民眾們瞭解自己的骨本狀況，及如何預防骨質疏鬆趁早養足骨本。

當地民眾讚許此次檢測活動，認為不但省去交通就醫的時間，也免費照顧他們的健康，節省荷包，感謝區公所和日月光集團在重陽節前夕送給他們最好的禮物。

杉林區長劉德旺感謝日月光集團發揮社會責任及高雄榮民總醫院醫療專業團隊的進駐，關懷偏鄉地區民眾的健康，盼日月光偏鄉關懷列車持續前進更多偏鄉地區，送暖到每個偏鄉的角落。

(中時 )