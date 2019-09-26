在台灣賣85台幣的奶茶，在大陸我花了178元（772台幣）才買到。喝過最貴的奶茶，周杰倫同款。

因周董新歌《說好不哭》而爆紅的麥吉machi machi奶茶店，今天中午正式在上海外灘開業，一如預期地，現場一大早已經大排長龍。現場有人表示從昨天深夜就開始排，中午開賣後數百人的隊伍中還出現黃牛，一杯定價20~30元人民幣(約合台幣90~130元)的奶茶，黃牛賣到300人民幣(合台幣1325元)，約是十幾倍的價錢。而且今天只限量200杯，預計很多排隊顧客會很失望。

周熟倫發佈的新歌《說好不哭》在大陸發行爆紅，成為網上最熱門的話題，其發行的MV還捧紅了畫面場景的麥吉machi machi 奶茶店。據上海《澎湃新聞》報導，上午11點30分左右，位於上海外灘麥吉奶茶點排隊人群就從門口一路延伸至金陵東路便利商店門口，人數在200人以上，目測排隊人群還持續增加。

報導說，排在隊首的大爺是昨晚就開始來排隊。排在第9位元的元先生則稱，他昨晚11點趕過來時，看到前面已經排起了隊伍。據說最早到的是晚上9點多就過來了，他們估計「或許6點前到可以買到奶茶」。

在奶茶店門口一位民眾表示，向黃牛以300人民幣買到一杯周董喜愛的奶茶。（圖／澎湃新聞）

報導稱，排隊現場已有多位民警在維持秩序，提醒店門口圍觀人群，不要停留，往前行走。店門口廣播一直迴圈播放「今日限量供應，售完為止」。中午12時開賣後，工作人員向排隊人發號碼牌，沒幾分鐘工作人員就說，今日限量200杯已經滿額，此時有些未拿到號碼的人放棄離開，但仍有很多人繼續堅持。

一位在隊伍週邊的女士說，排在隊伍前面的黃牛告訴她，奶茶定價一杯100元人民幣，開店時黃牛開價已漲到300元人民幣一杯。且店家只提供現場服務，不提供打包外賣，主要是為限制黃牛行為。

(中時電子報)