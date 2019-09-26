富邦勇士與巴林26日爭搶亞洲俱樂部冠軍盃4強最後1張門票，儘管整場比賽互有領先，巴林仍靠艾德拉希最後31.9秒的致命三分球，最後以85比81險勝。富邦戰績1勝2敗、排名A組第3，確定無緣4強，直接遭到淘汰出局。

由於這場比賽誰贏就晉級、輸球就淘汰，雙方上半場就打得很激烈，不過巴林隊靠著洋將墨菲的外線火力，打完上半場取得39比34小幅領先，富邦隨即下半場也靠賈西亞、郭少傑等人砲火追上，打完前3節，富邦反以57比52超前。

不過賈西亞提前4次犯規纏身，也讓富邦總教練許晉哲只能暫時讓他下場休息，直到末節還剩7分32秒，才把他重新換回場上，接下來賈西亞幾乎主導富邦所有攻勢，打到最後讀秒階段，比數形成81比81平手，比賽勝負即將底定。

沒想到艾德拉希最後31.9秒投進超幸運的彈框三分球，接下來賈西亞的出手，卻遭墨菲火鍋伺候，墨菲最後24秒兩罰中1，幫助巴林隊擴大領先到4分，蔡文誠雖想用三分球追分，卻沒法投進，也直接宣判富邦無緣亞冠盃4強命運。

富邦以賈西亞與布拉各拿22分最高，郭少傑11分，蔡文誠10分、7籃板及5助攻，「野獸」林志傑全場投6中2，僅拿5分，另有5籃板、4助攻；巴林則以打滿40分鐘的墨菲33分、11籃板最佳，他們的教頭是夢想家前主帥莫瑞。

(中時電子報)