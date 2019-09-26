【旺董Q&A】《 學歷無用？蔡英文假論文？對韓國瑜失望？第三勢力？國會不過半？》- 真道理性，真愛台灣 - 蔡衍明

旺董蔡衍明今（26）日回答觀眾的一些提問，節錄如下：

嗨！很久沒有Q&A，現在來回答一些（問題），對年輕人讀書的建議，叫我可不可以給年輕人一些學位的建議？這個是一個叫做劉先生提出來的。

其實如果我講我個人的理念，可能一些家長老師會罵我，不知道要講還是不要講，但是你既然(問了)，我講你聽做參考。

我個人比較認為學歷無用論（學做人 學做事更重要），我不是說學歷沒有用，應該是除非你真的有辦法做到那種（高）學歷，大家一看到眼睛大起來，哇！哈佛啦！哇北大啦什麼的，這種的當然是有用，（學歷）不是沒用。

但是如果一般，像我這種不愛讀書（的人），或是說本身我的特長就不是讀書，混的時間怎麼混一個大學畢業，這個大學也是一個名不見經傳的，也不是說特別的（專業）大學的時候，我搞不好覺得做人比做事重要。

先學做人，甚至先學一些別人所沒有的（專長），其實人喔，人不是只有在學校可以學到東西，任何事情你都（用心學習），如果你是一個有感覺的人，你看到別人的感覺、經歷，你就可以當成自己的經驗，甚至你走到任何（地方），做任何的事情，你如果有專心關注，你就可以做得比他更好。其實這個都是一種學習，不一定在課本上學習。

當然，說這樣比較不好意思，有的家長（認為）我說這樣就是叫你兒子不要讀書，不是這個意思。每個人大家很清楚，父母總是望子成龍望女成鳳，父母的意思還是要聽一些。

因為人就是（要聽父母的話），這如果要講到孝順這個事情，這個要講很長。以後要講到孝順這個，我們旺旺有辦一個旺旺孝親獎，其實我對這種感觸也非常深，這以後再來講。

如何看待蔡論文造假？對學歷這些造假這些（問題），這一張也是，一個叫蕭先生問的蔡英文博士論文什麼的。

我覺得這種事情，蔡英文這種博士論文即使是假的又怎麼樣？我想她應該也沒多會念書，但是她不厲害嗎？蔡英文蔡總統她不厲害今天能當上總統嗎？讀書對(當總統)應該沒多重要（不是主因），中華民國也是說40歲以上就能選總統不是嗎？

所以，反而不用去要逼她這個，不如去逼她到底將來再4年妳要做什麼？跟我們本身很關切的問題，說這個才對。

難道她有可能因為論文假的就不出來選總統？真的是這樣的時候影響她的又有百分之幾？這是我個人感覺或許你跟我意見不一樣？但是你既然你問我我就講我的感覺。但是，大家聽看看就好。

(旺報 )