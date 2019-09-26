為確保「十一」中共建政70周年期間首都北京市道路交通安全與暢通，自2019年10月1日起至10月7日止，對北京市部分道路採取交通管理措施。具體如下：

1、天安門廣場地區

10月1日0時至10月7日24時，廣場東側路、廣場西側路、人大會堂南路禁止車輛通行（持專項活動通行證的機動車除外），過往車輛（含公共電、汽車）可繞行正義路和人大會堂西路。

2、香山地區

10月1日至10月7日，每天8時至19時，南辛村街（紅楓路至香山南路段）禁止機動車由東向西方向行駛。

對以上採取交通管理措施的區域及道路，公安機關交通管理部門將根據道路交通的實際情況，適時調整具體管理措施。

關於對運載危險化學品車輛採取臨時交通管理措施的通告

自2019年9月14日0時至9月16日24時、2019年9月20日0時至10月2日24時，全天禁止運載危險化學品（含劇毒化學品）車輛在本市行政區域內道路行駛

2019年10月3日0時至10月7日24時，全天禁止運載危險化學品（含劇毒化學品）車輛在本市高速公路通行。保障城市生產生活必需品運輸，確需進入禁限區域道路行駛的運載危險化學品車輛，經市交通委員會、市應急管理局、市公安局公安交通管理局聯合備案後，按照規定的行駛路線通行。

根據國務院辦公廳關於2019年部分節假日的安排， 2019年9月29日、2019年10月1日至7日、2019年10月12日，本市機動車不受工作日高峰時段區域限行交通管理措施的限制；非本市進京載客汽車不受7時至9時、17時至20時禁止在五環路（含）以內道路行駛和9時至17時按車牌尾號區域限行交通管理措施的限制。

(中時 )