蔡英文總統的博士論文引發爭論，總統府今天下午5時已將論文數位檔送到國家圖書館，國圖將進行作業，預計明天上午10時，民眾就可上「台灣博碩士論文知識加值系統」查閱。

總統府於今天傍晚將蔡英文總統的博士論文電子檔送至國圖，由知識服務組李宜容主任收受。李宜容表示，國圖獲蔡總統贈送博士論文電子檔，在國圖作業完畢，上線後，國圖被授權將在「台灣博碩士論文知識加值系統」 (https：／／ndltd.ncl.edu.tw)公開博士論文全文，蔡總統除了授權民眾可以在線上檢索、瀏覽之外，也授權可以下載及列印。

「台灣博碩士論文知識加值系統」為免費公開的博碩士論文全文資料庫，民眾僅需於系統首頁以個人Email註冊，註冊後再收取確認信即可完成會員帳號的認證程序，下載已獲作者授權上網公開之電子全文。

國圖表示，「蔡英文」三個字這幾天在國圖資料庫已成為熱搜的名字，她的論文放上「台灣博碩士論文知識加值系統」後，國圖還可以對查詢的人作一些分析，看哪些族群關心這篇論文。

(中時 )