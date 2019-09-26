中國大陸正在籌備建政日的廣場閱兵，北京的街道上已經看到15式輕戰車，代表這款新式的輕戰車，將在2019年10月1日向公眾亮相。

陸軍情報網(Army Recognition)報導，15式輕戰車也稱為VT5或ZTQ-15，是由中國北方工業公司(NORINCO)設計和製造的。VT5首次亮相是在2016年11月的珠海國際航展，據工程師表示，VT5是為出口市場開發的型號，會依據買家的性能要求做一些調整。

15式戰車的重量33~36噸，差別在於安裝在戰車上的裝甲，它可外覆模組化裝甲來增加防護力，或是選擇機動性，而不披掛裝甲，這樣的性能使它能夠更靈活部署，比如在水田密布的華南地區，或是山區，森林區域，能夠安排在99式主戰車無法進入的地形中使用。

15式戰車的乘員為3人，坐在車體前部的駕駛員，砲塔則有砲手和指揮官。15式戰車的主要武器是一門105公釐線膛砲，可發射翼穩地脫殼穿甲彈，最大射程為3000公尺，配有自動裝填系統，不需裝填手。15式戰車的輔助武器是一組安裝在砲塔頂部的遙控武器站，該武器站配備1挺12.7公釐機槍和1挺40公釐自動榴彈發射器，能夠對付步兵。在砲塔後部安裝了兩排三聯裝煙霧彈發射器，並與雷射探測器相連線。

為了增強保護，15式戰車可以加掛複合裝甲，或是爆炸式反應裝甲、板條裝甲等等，也在設計主動防護系統。15式的最高車速為每小時70公里，在越野狀態下行駛速度為35~40公里，最大續航里程為450 公里。

(中時電子報)