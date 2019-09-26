身價超過上億的陳姓男子24年前與曾任空服員的傅姓妻子結縭，未料陳男竟與受雇打掃的阮姓外籍女子偷情，因性愛照片誤傳到妻子手機而遭發現，才知陳男與阮女出雙入對，還贈送30萬名錶給小三，陳女因精神痛苦要求侵權損害賠償5000萬元；陳男雖辯稱性愛照為付費拍攝，僅有姿勢無性交，但法院審理認為照片無美感可言，且陳、阮行為已超越一般男女交往範疇，但因陳男名下土地為繼承所得，非夫妻共同打拼，判陳應賠傅女220萬元。

陳男與傅女1995年結婚，並育有5名子女，傅女在婚前曾從事空服員，為了照顧子女而辭職。陳男父母1990年時遭人殺害，其弟也被黑道人士追蹤，陳男為避禍躲到高雄，但祖母仍在，因此雇用阮姓越南籍女子做居家打掃，但2013年間，陳、阮在夫妻住處主臥室的廁所內拍下性愛照片，2017年間透過通訊軟體誤傳到傅女手機，而遭傅女發現這段不倫戀。

新竹地方法院審理此案，判陳男應賠傅女220萬元。（資料照）

法官審酌傅女手機內的2張照片，為阮女在鏡子前、陳男在阮女後，第1張照片與第2張差距約9分鐘，姿勢未變，清晰可見阮女上半身，雖陳男辯稱為追求刺激，而付費與阮女拍攝共浴照，但第1張照片模糊，法官認為為性交時所拍，第2張則為中場或結束休息時拍攝，且照片無美感可言，陳男所言無法取信於人。

陳男也辯稱，由於1990年父母遭人殺害，2006年弟弟也被黑道人士追蹤，他為了避禍而躲到高雄，但祖母仍在世，因此聘請阮女打掃，而他若與阮真有情感關係，為何阮女會在2017自首為非法外勞，遣返回越南，不得在入境台灣？

不過法院審酌時，阮女多次與陳男在國內旅遊，入住知名飯店、美食，且不避諱合影，陳男甚至曾與阮女共同回越南探親，還贈送阮女價值超過30萬元名錶，兩人在公開場合出雙入對，置傅女於難堪境地，傅女另提9張阮女裸露下體照片，也屬常人不可忍受的破壞夫妻情感行為。

陳男名下財產有200餘筆土地、房產，價值約4億圓，以房屋出租為業，傅女因此提出5000萬賠償，法院則認為，陳男財產多來自繼承、餽贈，非夫妻共同打拼，陳男應賠償220 萬元，撫慰傅女所受的精神痛苦。

(中時 )