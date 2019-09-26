「嘉有好市集」28日上午開市。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（後排左四）邀請民眾28日上午到嘉義縣朴子市「戀人公園」逛「嘉有好市集」。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁展現一段泡泡秀。（張毓翎攝）

「嘉有好市集」將於28日上午9至12點開市，結合嘉縣府環保局之嘉減碳共好市集、文化觀光局的假日市集及農業處的農夫市集，一次呈現嘉義縣的好生活、好環境及好產業，並特別選在鄰近縣府的「戀人公園」，周邊不僅有豐富生活機能，交通也相當便利，此外，當天還有街頭藝人演出、消費滿200元送好禮等活動，讓民眾逛市集、享美食，還能欣賞表演。

今日記者會除了有武術演出，還請到街頭藝人泡泡先生表演，縣長翁章梁也好奇地上前展現一段泡泡秀，現場觀眾皆驚呼連連，另外，議員劉雅文、何子凡、陳文忠、楊秀琴、賴瓊如、新港鄉長林茂盛、新港農會總幹事陳永華、溪口鄉長孫維聰、梅山農會總幹事黃世裕等人前來共襄盛舉。

當日共70多個優質商家設攤，在友善環保的部分，包含再生家具展售、小家電維修服務、資源回收兌換等活動；農特產品有當季生鮮蔬果販售，像是鳳梨、火龍果及有機稻米，還有產銷履歷的阿里山高山茶、料理米酒，另外還有樹雕、國產材加工再利用產品展示；而最後文創的部分，則集結在地文創產業、優良伴手禮等。

今年代表台灣參加世界盃咖啡杯測師大賽的嘉義青年曾楷崴今日也親臨現場，邀請翁章梁一起沖泡咖啡。翁章梁表示，現在有不少青年願意返鄉創業，覺得很感動，這次透過縣府3個局處，將縣內所有優秀的業者聚集起來，讓民眾一次逛個夠，未來盼結合教育處的二手市集，為此市集增添更多特色。

(中時 )