雲林縣馨韻合唱團本月28日將在虎尾廳演出，團員26日彩排。（許素惠攝）

雲林縣馨韻合唱團本月28日將在虎尾廳演出，透過歌中劇方式引領聽觀眾回到美好的民歌時代。（許素惠攝）

雲林縣一群婆婆媽媽組成馨韻合唱團，指導老師王麗珠擅長發掘及幫助團員發揮個人特質，編導出許多動人的作品，28日將在虎尾廳以歌中劇《回憶漲停板》饗宴大家，透過膾炙人口的民歌，勾起甜美回憶。

馨韻合唱團是百分百的雲林隊，團員不是雲林女兒就是雲林媳婦，退休或相夫教子之餘，走出廚房，藉歌聲發光發熱。

會編、會演、會唱的王麗珠最近編導出新作品《回憶漲停板》歌中劇，以股市比喻人生起伏，藉音樂串起美好回憶，希望陪伴大家回味生命中的酸甜苦辣、跌停漲停，團員26日彩排，除了美妙歌聲外，輕鬆溫馨的場景及氣氛，令人不知不覺陶醉。

王麗珠表示，台灣音樂發展歷程，民歌最是百聽不厭且歷久彌新，《回憶漲停板》透過劇情巧妙帶出膾炙人口的民歌，曲曲清新雋永，引領大家回到那段美好年代。

王麗珠指出，該團員全部都是女生，但是這次演出特地邀請一位男士加入演唱，是曾參加電視歌唱比賽的郭宗陽，其渾厚的嗓音，為整齣歌中劇加分不少，精彩可期，錯過可惜。

(中時 )