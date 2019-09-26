嘉義縣長翁章梁（右一）與東石鄉溪下村的鄉親一起DIY做圓仔。（張毓翎攝）

由於既有的長照服務過於制式化、缺乏彈性，為了打破場域限制，將服務深入至偏鄉村落，弘道老人福利基金會媒合嘉義縣政府社會局成立全台第一個「行動型據點–耆樂居」，使偏鄉長輩能便利取得資源。縣長翁章梁26日前往東石鄉溪下村順天府，拜訪目前開辦的據點，並一同與長輩閒聊、跳健康操及DIY做芋圓等，氣氛愉快溫馨。

弘道老人福利基金會組長張儀芬表示，今年的「用愛藝啟‧耆樂到宅」計畫，延續去年「耆樂居學堂～來我家上學」服務模式及理念，嘗試建構創新社區整合式照顧服務模式，以3年期間逐步，先由資源較不足、無法提供服務場域的東石鄉開始，進行試辦，期望未來能將服務擴散至嘉義縣其他鄉鎮。

翁章梁表示，小型的老人照顧據點稱為居家型服務據點，因為每個地方地理區域不同，所以有不同形態的照顧方式，像這種為小型的據點，讓社區的長輩從家門走出，到鄰近的廟口，透過專業的社工帶領、互動，讓他們預防失智，不管是任何型態的據點，只要希望老人家能延緩老化，彼此得到慰藉、照顧。

張儀芬說，去年在東石鄉蔦松村試辦後，許多長輩漸漸了解並接受課程內容，每個禮拜都願意走出來參與，也使服務項目從「行動型據點」模式，擴大成正式的「失智據點」，今年在於東石鄉港墘村與溪下村開辦據點，若您是東石鄉鄉親，且有興趣參與居家型據點，歡迎電洽財團法人弘道老人福利基金會東石社區照顧服務中心05-3103808。

(中時 )