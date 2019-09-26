大根、高雋雅挑戰大冒險。（圖／中天提供）

李妍瑾爆料曾和王俐人有心結。（圖／中時資料照片）

中天綜合台《麻辣天后傳》明(27)日播出演藝圈真心話大冒險主題，受封「大膽女王」的李妍瑾，回答「覺得哪位女藝人心機最重」更毫不保留地直指：「我最討厭王俐人。」她接著說：「有次記者會，不小心和主演同一部劇的女二王俐人服裝撞色，卻沒想到王俐人一直指使著我，叫我站這邊、那邊，或者不要和她擺同樣的POSE。」

見李妍瑾抱怨不斷，利菁安慰她說：「你要記得高凌風大哥的一句話，我站在哪裡，哪裡就是中間！」不過李妍瑾也表示後來王俐人也和她道了歉，所以也氣消了。而柴智屏女兒曾雋雅挑戰真心話時，第一個問題就是「說出媽媽3個缺點」，讓她秒回媽媽沒有缺點，她要改「大冒險」，沒想到被要求當眾嘴對嘴親吻助理主持人大根，讓主持人利菁頭皮發麻表示：「爽到大根，嚇死大家！」

曾治豪被問到「演藝圈最討厭誰」時，大膽自爆曾經被一位戲劇界資深女藝人「洗過臉」，那時自己在跟同事抱怨劇本台詞好難背，沒想到她竟然嚼著檳榔說接通告比較好，「哪像你們拍戲只有一點錢，更暗諷我誰啊？你哪位？你紅過嗎？」讓眾人驚呼：「她怎麼可能會這樣？」

又問到不喜歡哪位女藝人？曾治豪說：「我很喜歡徐若瑄，但沒想到竟然有個女生團體，裡面有個人很像我女神，我連開車聽到她的歌都會切掉！」但他解釋，只是不喜歡這位女藝人被說長得像他女神，並不是真的討厭她。

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(中時電子報)