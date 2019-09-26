大和建設機構董事長何溪明，將阿廷和阿睿兄弟檔奮發向上從醫的故事拍攝成公益微電影《最美麗的風景》，希望激勵更多學子，26日開拍何也「尬」一角。（蔡依珍攝）

大和建設機構董事長何溪明，將阿廷和阿睿兄弟檔奮發向上從醫的故事拍攝成公益微電影《最美麗的風景》，希望激勵更多學子，26日開拍何也「尬」一角。（蔡依珍攝）

大和建設機構董事長何溪明，將阿廷和阿睿兄弟檔奮發向上從醫的故事拍攝成公益微電影《最美麗的風景》，希望激勵更多學子，26日開拍何也「尬」一角。（蔡依珍攝）

大和建設機構董事長何溪明，將阿廷和阿睿兄弟檔奮發向上從醫的故事拍攝成公益微電影《最美麗的風景》，希望激勵更多學子，26日開拍何也「尬」一角。（蔡依珍攝）

窮兄弟檔奮發讀醫 感動建商拍微電影

阿廷和阿睿兄弟檔家貧，仍爭氣考上醫學系，靠助學貸款、打工過活，但大二課業加重、無法家教，生活出問題，阿睿還為省錢暴瘦10公斤，大和建設機構董事長何溪明獲悉，每月提供獎助金，更將2人奮發故事拍成微電影，希望激勵學子，將愛傳出去。

阿廷和阿睿6、7歲時父親經商失敗欠債跑路、房子被法拍，兄弟和阿嬤連夜搬離、相依為命，2人爭氣考上長庚醫學和中醫系，無奈阿嬤積勞成疾罹癌，兄弟檔也被課業壓得沒時間打工賺生活費，3年前在校方轉介下找上「大和何溪明優秀清寒獎助學金」，不但每學期1萬獎學金、每月還有6千元助學金，讓兄弟檔不再為生活苦惱，如今哥哥大五、弟弟大三。

「阿廷訪談時痛哭流涕！」出社會也背負上一代200萬債務的何溪明，靠著半工半讀拿到經濟學博士學位、成立建設公司事業有成，深刻感受唯有受教才能改變人生，2013年起提供優秀清寒獎學金，每年幫助3、400名經濟弱勢生，全自掏腰包、不對外募款，堅持成績不是唯一，但要自我承諾，懂得回饋社會，像是阿廷自我期許要當個「有溫度的醫師」，就感動何溪明。

「經濟弱勢是一時的，能力弱勢才是終生枷鎖！」何溪明堅持和受助學生面談，不時電話關心，對各學子狀況如車禍、失戀等都瞭若指掌，更要求受助生每月聚會討論社福機構關懷訪視企劃，每年付諸行動走訪送暖，更邀社會成功人士舉辦講座，給予正向力量、教導理財規畫等，而阿廷和阿睿兄弟檔不因經濟匱乏自暴自棄，反而勤勉向上、履獲書卷獎，幫助自身及家庭扭轉命運，何溪明將2人故事拍成半小時的微電影《最美麗的風景》，盼喚醒社會更多的善念。

(中時 )