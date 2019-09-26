春河劇團號召北藝大戲劇系多屆成員，翻新重製《大家安靜》。圖為30年前的排練照。（春禾劇團提供／李欣恬台北傳真）

李欣恬／台北報導

全球演出不斷、出自英國劇作家麥可·弗萊恩（Michael Frayn）之手的經典笑鬧劇《大家安靜》（Noises Off），台灣也有不少演出版本，今年春河劇團號召北藝大戲劇系多屆成員，翻新重製，團長郎祖筠表示：「30年前剛從學校畢業要踏入社會，就和同學們一起完成這作品，這是向那個熱血、勇敢的年代致敬。」

郎祖筠表示，全劇透過劇中劇的錯置與誤解，產生笑料，這次演出的版本，也把新聞時事、社會現象融入劇中，「劇中演員的角色安排，像是影劇圈的縮影，有電影咖、八點檔男主角、學院派演員、偶像劇演員等，不同面貌。」

《大家安靜》原版1982年在英國首演即造成轟動，全球有多種譯本，台灣戲劇系所也多以此劇作為教材、課堂呈現，1992年則被改編成電影《大人別出聲》。

這次演出版本，由陳培廣和劇中演員擔任編劇，故事描述Ice愛絲劇團將演出作品《全世界都可以錯過》，第一幕是彩排，但演員總不在狀況內；第二幕旋轉舞台180度翻轉，觀眾可看見後台場景，也可聽見在演員在前台演出，但演員不管是在戲裡、戲外，都在狀況外，人生也一蹋糊塗；第三幕時間來到巡演即將結束，整齣戲已接近搞砸狀態，越修復、越搞砸。

演員徐琬瑩表示，她是資深劇場人，北藝大戲劇戲第4屆畢業，這部作品可看見許多喜劇的原型，「透過台前、台後的交錯，呈現劇場團隊平常工作時的笑料，以及人與人相處間的情感，和各種荒謬的笑話。」

演員范瑞君畢業於北藝大戲劇系第9屆，她表示，雖未能參與30年前的演出版本，「這部作品是我們很重要的表演啟蒙，值得一看再看，這樣的組合和默契，在30年後可以重現，是難能可貴的事。」

演出將於9月27日至29日，在台北國家戲劇院登場，11月9日到台中國家歌劇院中劇院。

(中時 )