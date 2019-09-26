法國媒體報導，法國前總統席哈克(Jacques Chirac)在26日早上去世，享年86歲。他的家人說，他在這10年間受肺部感染所苦，進出醫院多次。幾年來，他也有記憶力減退的障礙，可能是阿茲海默症，或是中風等老人病有關。

他的女兒表示：「我的父親，法國的前總統席哈克，今天上午在他的家人的包圍下平靜地去世。」

法國國民議會得知之後，全體默哀了一分鐘。歐盟委員會主席、盧森堡前總理尚·克勞德·容克(Jean-Claude Juncker)說，得知這一消息，他感到相當沮喪與難過。容克在一份聲明中說：「歐洲不僅失去了一位偉大的政治家，而且我也失去了一位偉大的朋友。」

席哈克是歐洲最長的從政者，擔任過法國總理、法國市長、法國總統。他於1932年出生，是一家銀行經理的兒子。他的政治生涯開始於1962年，當時的法國總理龐畢度(Raymond Pompidou)選擇席哈克為總理秘書長，並且對他相當賞識，稱席哈克為「我的推土機」，意思是很能幫他排除障礙。之後，席哈克曾擔任農業部長、內政部長，然後在1974年至1976年，首次擔任法國總理，到了1976年，他當選巴黎市長，此後執掌巴黎18年之久，也是他政治名聲與地位大幅提升的時代，直到1994年才卸任。

離開巴黎市長後，他在1995年當選法國總統，並且得到連任，直至2007年，這使他成為法國戰後任期第二長的總統，僅次於前任的密特朗（Francois Mitterrand）。

然而，席哈克的從政歷程，受到一系列腐敗醜聞的困擾，比如在2011年，他被翻出在擔任巴黎市長期間，因挪用公共資金而被定罪，但是這不影響他的名聲。

他是個頗硬派的人物，在他剛當選法國時，同意法國恢復在太平洋島礁的地下核子試爆，引發不少爭議。而他對於總統任期做了調整，將總統任期從7年減少到5年。

2003年，他公開反對美國領攻打伊拉克，引起法國與美國關係的緊張。2005年，他中風了，但不影響施政，不過到了2007年，他決定卸任後不再擔任公職； 2014年，他的妻子貝爾納德特（Bernadette）表示，席哈克將不再公開演講，並指出他有記憶障礙。

(中時電子報)