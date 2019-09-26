國片《返校》上週五在台上映，口碑話題不斷發酵，平日票房以千萬穩定累積，除拿下今年國片票房冠軍寶座外，電影公司表示結算至25日全台票房逾9750萬元，明（27日）將期望正式突破1億元大關，成為今年首部破億的台灣電影。

該片導演徐漢強和女主角王淨日前出席釜山影展行前記者會上，兩人對於票房創下佳績直呼感動，徐漢強也再度感謝所有劇組成員2年半以來的辛苦付出，不過電影公司表示，該片成本約9000萬，即使票房破億後仍未回本，還要繼續努力。

台中影迷熱情參加《返校》簽名會。（影一製作所提供）

《返校》票房開紅盤，電影公司也在明天舉辦「感恩記者會」，演員王淨、曾敬驊及導演徐漢強、監製李烈、李耀華等人皆到場慶祝，期許更多觀眾進戲院捧場，28日男女主角將與導演現身台南會影迷，舉辦電影見面會，將再掀一波熱議。

除了《返校》順利奪年度最賣國片，由邱澤、温貞菱、澎恰恰等人主演的《第九分局》累積票房達5550萬，超越《五月天人生無限公司》的總票房5416萬，登上國片今年度票房亞軍，為票房排行重新洗牌。

(中時 )