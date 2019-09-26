▲布雷斯特渡假莊園有合宜的遊戲場域，名為雙華公園，讓孩童可在成人看顧下，透過遊戲器材增進親子互動。（楊樹煌攝）

▲布雷斯特渡假莊園溫馨的用餐場所，並提供早午餐、下午茶等餐點服務。（楊樹煌攝）

▲布雷斯特渡假莊園的舒適套房，房型特色多樣化，並可將窗外山景飽覽無遺。（楊樹煌攝）

陸客不來，南投縣觀光縣首當其衝，近幾個月來，縣內各大飯店、餐飲業，呈現一片冷清蕭條之景，讓各店家都唉聲不已；但在埔里山城小鎮，卻有家充滿濃濃歐式風情的新旅店，10月即將開張，店家信心滿滿，認為他們了解旅人的需求，定會受到遊客的喜愛。

這家位於埔里鎮水頭里，由柏樂管理顧問公司經營的布雷斯特渡假莊園，執行長許心瑜是前埔里友山尊爵酒店的副總經理，她強調，她們所管理的歐風新旅店，是積20多年餐飲及旅宿業的經驗，聆聽顧客的聲音，了解旅人的需求，精心規劃的幸福轉運站。

許執行長並指出，布雷斯特渡假莊園的主建築亮眼，橙黃色牆面與磚紅色地板佇立其中，如同身處普羅旺斯小鎮般，遠遠望去彷如1幅鮮明的畫作，進到屋內，不但充滿浪漫氣息與舒適感，更讓賓客擁有無限溫馨與感動。

布雷斯特渡假莊園的歐風木屋，位在埔里小鎮群山環繞中，讓賓客可感受到遠離城市塵囂的愜意自在，房型多樣化，從2人房、4人房至6人房都有，房間設計各有其特色，房型皆附有露台，提供旅客休憩小空間，將眼前山景飽覽無遺。

另外，渡假莊園也貼心的在主建築外另闢合宜的遊戲場域，名為「雙華公園」，讓孩童可在成人看顧下，透過遊戲器材增進親子互動。並也周延的為旅人們提供自然喚醒早午餐，讓旅人們退房後能輕鬆愜意的至餐廳享用民宿精心準備的美食，包括在地化的農特產品，如筊白筍、百香果等，增添旅程的回憶。

許執行長並表示，布雷斯特渡假莊園也貼心的對未住宿民眾著想，提供早午餐、下午茶等餐點服務，注重每個小細節，就是為讓每位到此的大小賓客皆能感受到以「愛」為出發點的服務。訂房專線049-2996430

(中時 )