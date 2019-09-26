桃園市交通局想將旗桿式站牌汰換為智慧型站牌，不過礙於腹地不足受到影響。如今交通局首創「智慧節能電子紙站牌」，利用最小的空間設置椅子、電子紙站牌，首站在萬壽路一段啟用，年底前全市預計完成88座。

桃園市從2014年開始設置新式候車設施，目前已有571座智慧型站牌，可以提供公車即時動態資訊。過去陸續汰換旗竿式站牌，不過但因為人行道寬度或路側空間不足，無法設置候車亭。交通局此次利用空間，設計出站牌式候車亭，結合智慧、節能、遮陽、座椅等，占用道路寬度小，也不需要開挖道路。

桃園市長鄭文燦表示，站牌式候車亭利用太陽能板發電，提供公車即時到站時間資訊。預計在台一線幹線、介壽幹線、復興幹線及萬壽幹線等公車路線，全面設置為公車即時動態顯示的站牌或候車亭。此外這些幹線公車也會進行改善，如車頭LED全彩路線名稱顯示、車內全彩站名播報系統、車輛視野安全輔助設備及前後門刷卡機。

(中時 )