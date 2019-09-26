正義的化身包公包青天居然出現在竹北?原來是新竹縣政府政風處處長章宗耀與臺灣新竹地方檢察署主任檢察官鄒茂瑜，為了明年年初總統、副總統暨立法委員選舉反賄宣導活動，特別於22日扮演「黑包子」與「肉包子」，在左右侍衛手持「反賄查賄」、「乾淨選舉」告示牌開道下，邁入活動會場，帶領「包公出巡反賄宣導團」，並發放反賄宣導品，參加健走民眾紛紛搶著拍照、分享，跳脫傳統刻板宣導方式，並傳達「i幸福，檢舉賄選人人有責」反賄選作為，活動結合新竹縣體育會「智慧城星光健走活動」與在場6百多位民眾共同將反賄口號「為i健走反賄選」紋身貼紙貼在臉上或身上，宣誓明年選舉反賄選決心。

政風處章處長表示，因明年重要的選舉將近，在此活動呼籲「反賄查賄」、「乾淨選舉」，拒絕買票，也不行賣票，為了一些利益而做出違法的行為，是一種喪失自己尊嚴的行為，一起用「乾淨選舉」，來選出清廉的人，才能真正為大家做事。

新竹地方檢察署鄒檢察官提到藉由大家的力量一起監督週遭是否有人賄選，如果有發現請撥打0800-024-099，撥通後再按4，檢舉正副總統候選人賄選者最高獎金為1500萬元整，而檢舉立委候選人賄選者最高獎金為1000萬元整，共同監督。

政風處因應健走反賄活動，精心設計2款反賄紋身貼紙，巧妙融合新竹縣徽與反賄標語，創造縣徽酷炫印象，現場可以看見除了小朋友感到新奇要求「紋身」外，年輕族群也表示，「原來反賄選可以這麼酷」，成功抓住各年齡層的心。活動在出發時達到最高潮，由「包公出巡反賄宣導團」帶領，民眾各自秀出反賄紋身貼紙，擺出最酷的姿勢，強力表達新竹縣民眾反賄選決心，在「縣檢跨步走 攜手反賄 GO GO GO」的口號聲中，大步向前行，跨出反賄選的堅定步伐。

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，非常感謝到場支持的鄉親們，讓體育會有更大的動力，健走活動安全為第一，盡力而為。

(中時電子報)