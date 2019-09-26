「叫我第一名！」行政院農業委員會舉辦108年「稻米達人冠軍賽」，分為「台灣好米組」及「台灣有機米組」2組，全國63鄉鎮區共有943位農友參賽，優勝成績26日揭曉，其中「台灣好米組」由台中市烏日區農友林凡閔脫穎而出，榮獲冠軍殊榮，為台中奪得好成績。

農業局長蔡精強表示，今年參賽稻米需取得產銷履歷、農產品生產追溯條碼、有機轉型期驗證或友善環境耕作審認通過等資格；其中有機米參賽者以不得驗出農藥殘留為參賽基本條件。

第一階段台中有霧峰、烏日、外埔及大甲等4區農會舉辦鄉鎮級競賽，邀集農委會、農業試驗所、台中區農業改良場和中興大學專家學者擔任評審；從田間檢查、蛋白質含量測驗、稻米品質規格分析、糙米外觀性狀及食味評比等進行評鑑，最後選出5位優勝者代表台中進入全國選拔賽。

全國選拔賽後共有76位農友進入決選，其中「台灣好米組」56位、「台灣有機米組」20位，台中「台灣好米組」由烏日區林凡閔以「台灣越光米」之稱的台南16號進入決選；「台灣有機米組」由外埔區農陳明祥以高雄147號、大甲區鄭雲益以台中192號進入決選。

農業局強調，進入決選參賽者經過激烈競爭，並進行稻米品質檢測及專家學者官能品評後，烏日區林凡閔脫穎而出，榮獲「台灣好米組」冠軍。

林凡閔說，烏日區是台中稻米優良產區，3年多前烏日區農會引進米質不亞於日本越光米的台南16號稻種提供給農民栽種；他從改良土壤開始，堅持良好的肥培管理，今年方能勇奪「台灣好米組」評鑑冠軍，希望幫助台灣農業更加精進。

(中時 )