普悠瑪事故列車司機員尤振仲今日親自召開記者會，他表示，有五大證據遺失，包括上班工作報單、運轉室錄影畫面、記憶卡、錄音檔、現場指紋等，質疑台鐵局刻意隱瞞、惡意欺騙，對此，台鐵局一一解釋，強調絕無欺騙之事，雖然不認同尤的說法，但身為受檢查單位，也不會主動反駁。

尤振仲今指出，所有對他有利的證據都憑空消失，如在出車前反應故障的運轉室錄影畫面、記載當日狀況的工作報單、向調度員報備關閉ATP通聯紀錄、可確認傾斜功能是否作用的記憶卡、事故現場指紋證據等。

尤振仲表示，發車前檢查時即發現列車故障，並向運轉室要求替換邊組，卻被以沒有替換編組為由拒絕，要求他照常發車。他也表示，在大溪路段被要求重新升降弓時，就請檢查員轉達調度員，他已將ATP關閉。他也說，台鐵提供的通聯記錄編碼都不同，質疑有被動手腳。

對於五大消失證據疑點，台鐵局官員私下表示，運轉室錄影畫面二到三天就會洗掉，但一般而言司機員檢查列車發現有異後，會以無線電通報運轉室，不會大老遠跑回運轉室反應，此舉不合常理，且當時值班人員均未聽見他要求換車。而上班工作報單均為乘務員隨身攜帶，推測可能毀損遺落在事故列車上，只有救難人員找得到。

官員指出，尤認為有部分通聯紀錄遺失，但事發後第一時間台鐵局便將通聯紀錄提交給檢調單位，不可能有問題，且檢察官、鐵道局等單位手上都有資料與翻譯，只是最後由台鐵公布，而通聯紀錄編碼不同，則是因為是不同人之間的紀錄，因此編號才會不同。

官員表示，尤今日稍微改口，承認自己有超速，但沒有開到140公里，不過根據列車上的記憶卡等，都可以很容易推測出當時時速，超速就是事實，然而由於台鐵是被調查單位，雖然對於尤今日聲明有許多不認同，也不會去回應反駁，未來運安會調查時，也會盡力復原毀損的記憶卡，盼能還原真相。

(中時 )