10月11日為「台灣女孩日」，勵馨基金會雲林分事務所積極推動「提升女孩權益行動方案，在雲林縣府女子館舉辦「小女孩大力量」女孩培力講座，邀請道拳擊國手林思婷、正聲廣播電台主持人宣萱以及攀岩好手王仲凱教練，一起陪伴女孩們度過有意義的台灣女孩日。

3場講座分別是9月28日拳擊國手林思婷，她跳脫女性就是要文靜的刻板印象，女孩也可以很陽剛、很有力量，我有肌肉，我驕傲。10月19日正聲廣播電台主持人宣萱的逐夢、築夢故事，分享女孩廣播夢與小小體驗，強調我就是我，我愛我自己的樣子，不用為了取悅任何人而做改變。11月2日翻越吧!女孩-透過攀岩冒險，打破女子對自我的設限與框架，並回顧原有預設性發展與培力後的視野。

勵馨雲林分所主任林瑞茹表示，雲林縣雖然積極推行性別友善環境，但是大眾的認知仍然有落差，勵馨期待無論任何性別、年齡或身分，都能站在相同起跑點，善盡社會責任，社會大眾的平等對待就是台灣女孩最大的禮物，希望藉由未來更多的公開活動能推動更多力量，號召更多民眾一起關心女孩權益議題。

(中時 )