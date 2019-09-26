導演魏德聖如火如荼籌備電影《台灣三部曲》與主題園區「豐盛之城」計畫，不僅上山下海為電影勘景，也親自修補園區模型的小船，事事親力親為。日前他抽空受邀出席香港「從零開始的電影造夢之旅」講座嘉賓，與香港導演陳果對談，除了分享進行中的創作，席間透露入行以來近26年來的心路歷程。

魏德聖為新作《台灣三部曲》進行北部溪流勘景，逗趣地用瑜伽姿勢來倒出鞋子裡的水。（果子電影提供）

在講座上魏德聖一邊介紹主題園區「豐盛之城」計畫，一邊自嘲稱「我好像地產開發商！」他透露「台灣三部曲」預計2021年開拍、2024年底上映，分別為《火焚之軀》、《鯨骨之海》、《應許之地》3部電影，把17世紀大航海時代台灣發生的故事，分別以原住民獵人、漢人海盜以及荷蘭年輕宣教士等不同角度詮釋，重新審視數百年前的台灣歷史。而備受關注的主題園區「豐盛之城」預計延續電影上映的宣傳動力在2025年開園，屆時將推出動畫《達娜米》、紀錄片《尋找福爾摩莎》於園區展演空間播映，該園區規劃4個村落、3種文化、2座城堡、1片海洋，可說是台灣版的「迪士尼樂園」。

魏德聖也分享，剛出道時為楊德昌工作，因為肩負司機一職，在車上有不少和楊德昌聊天的機會，他回憶楊德昌那時說：「那些想知道我在想什麼的人都是笨蛋，大家的成長環境人生經歷都不一樣，不開發自己的故事，開發我的做什麼？」而當時一位日本導演也對他說：「你要趁沒有機會的時候好好寫，省得將來有機會但沒有好劇本。」再再給魏德聖啟發，成為創作的契機之一。

魏德聖表示，《海角七號》的成功讓他相信電影可以改變很多事情。「台灣人太缺乏自信、缺乏土地信仰、文化信仰。要以自己為榮，把自己當強者。」在講座中，他也與陳果交流了對當今電影和創作的看法，在他看來，台灣新導演很常出現的共同問題是太過謹慎、素材拍得過多，最後作品失去重點。陳果則提及在香港的環境下，想要復原有年代感的東西相對比較難，香港的新浪潮電影比起台灣開始得也比較遲，但遲做好過不做，期待年輕人以更開放的態度面對各式各樣的意見。

(中時 )