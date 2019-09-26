文化部長鄭麗君，今(26)日下午赴東之畫廊觀賞《拆解人間零件》謝里法畢生收藏捐贈蔡瑞月基金會拍賣會預展，並表示藝術家捐出收藏的行動令人感動，希望能帶動藝術力量的匯流，也希望能召喚更多關心社會人權與文明的行動。

鄭麗君表示，謝里法一手創作，一手寫詩，帶動了台灣美術史的運動。「他影響這麼多人，國家也要努力重建台灣藝術史」謝里法今日並一一為部長解說這批珍藏的來源，70餘組件拍品背後均有機緣與故事，如朱銘的木雕〈水牛母子〉是朱銘1980年赴紐約前，在謝家作客時，當場以木根雕刻並且相贈。

鄭麗君感慨謝里法大愛地把珍貴的收藏捐出，謝里法則回應：「當年朱銘捨得把作品給我，現在我也要捨得捐出去；但我也不是白白的捐贈，我要蔡瑞月基金會好好的工作、傳承蔡瑞月的精神。」一席話令蔡瑞月基金會董事長蕭渥廷稱自己要像朱銘雕刻的那隻牛一樣賣力作工。

《拆解人間零件》拍賣會所得將捐贈蔡瑞月文化基金會，作為籌辦蔡瑞月百歲系列活動之用，將於28日舉行拍賣，26、27兩天預展。鄭麗君表示，蔡瑞月這位台灣現代舞先驅如同謝里法一樣，以藝術灌溉我們的社會與心靈，令人感佩。希望此次行動能帶動藝術力量的匯流。

(旺報 )