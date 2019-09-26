國立金門大學健身中心今（26）日啟用，陳建民校長與體育室主任林本源、運休系師生和健身社同學以舉啞鈴方式取代傳統剪綵，未來除開放師生使用外，也歡迎鄉親前來，一起加入運動健身的行列。
陳建民校長表示，金大不僅設有運動休閒學系培養專才，更在全校性的通識領域開設各種體育相關課程，讓同學認識如何健康運動，並養成運動休閒的習慣，也歡迎鄉親大家一起來，共同提升金門的運動風氣。
金大體育室說明，新設健身中心的設備與金城、金湖體育館相等，內有重量訓練專用教室、有氧運動教室，並有跑步機、動感單車、橢圓機、蝴蝶機（夾胸器）、史密斯架、臥推架、划船器、啞鈴凳等數10種運動器材，未來將開設多項研習課程及健身運動相關認證，藉以提升學員正確運動、體能訓練及健身的觀念，並在學校資源與金門縣的運動資源共用下，協力促進金門運動產業發展，創造政府，學校和產業3贏的局面。
有意前往使用的民眾，可洽詢金大體育室：082-313801。
(中時 )
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