疾管署今天公布新北市新增1例本土屈公病病例，為中和區景平里60多歲女性，有心血管疾病史，近期未出國，因陸續出現發燒、手指彎曲有緊繃感及噁心嘔吐情形，分別於9月20日、22日及23日就醫，23日住院，經通報檢驗確診屈公病。個案平時活動地除了住家外，其在新北市擴大防疫管制區前，經常與友人至鄰近國強嶺與圓通寺間的步道爬山，研判其於該步道周邊感染的可能性較高。

疾管署官員表示，衛生單位接獲通報後，已前往個案住家及活動地周邊執行化學防治與孳生源清除工作，新北市政府亦持續執行屈公病區塊防治計畫，並動員前往管制步道進行大規模孳生源清除淨山活動，及進行管制區巡邏。個案目前住院中，接觸者無疑似症狀，社區須持續監測至10月16日。

疾管署官員指出，今年截至目前我國共90例屈公病病例，其中19例為本土病例，分別為新北市18例，其中中和區14例，永和區、新莊區、新店區及土城區各1例，另台北市萬華區有1例；境外移入病例部分則計有71例，感染國家以緬甸50例為多、其次為泰國11例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

疾管署官員呼籲，預防屈公病的方法為做好防蚊措施與澈底清除積水容器，因當地住戶多有種植盆栽使用底盤及水桶的習慣，籲請民眾應定期主動巡視、整頓社區環境，避免病媒蚊孳生，否則若經查核發現孳生病媒蚊幼蟲，最重可依據傳染病防治法第25條及第70條處新臺幣三千元至一萬五千元以下罰鍰，並可按次處罰。

另提醒醫療院所提高警覺，如遇有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀的求診患者，應加強詢問其旅遊活動史與暴露史，並依法通報，以利防治工作及早啟動。

(中時 )