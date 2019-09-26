新北市新創好城市發展協會、雙和醫院、新北市議員張志豪服務處29日起將在中和區舉辦6場「輕鬆救自脊，陽光義診巡迴健檢」，現場將提供血壓、血糖、骨質密度檢測、專業醫師脊椎保健衛教等服務。張志豪鼓勵中和鄉親們多多參加，一起追求健康生活。

活動共規畫6場，首場9月29日下午1時30分至4時30分，華新里辦公室；第二場於10月6日下午2時至5時，地點興南路二段34巷57號B1；第三場10月19日下午1時30分至4時30分，福和里辦公室。

第四場11月9日下午1時30分至4時30分，連城市民活動中心；第五場11月30日下午2時至5時，錦中里辦公室；12月28日中午12時30分至下午3時30分，明德里辦公室。

張志豪表示，現場由雙和醫院專業醫師分享脊椎保健知識，並提供血壓、血糖、骨質密度等檢測，由醫師提供初步諮詢，歡迎里民踴躍參加，一起來守護脊椎健康。

(中時 )