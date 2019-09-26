桃園市空服員職業工會發動至勞動部靜坐，替長榮航空空服員爭取因罷工而損失的優待機票。長榮則透過聲明反擊，工會靜坐是企圖影響裁決，盼勞動部不當勞動行為裁決委員會能夠秉公處理。

長榮航空指出，空服員工會在罷工結束後，不顧雙方已簽訂和平協議，繼續製造勞資對立，繼9月6日到勞動部抗議、9月18日聯合數名立委舉辦記者會妄圖攀附政治力介入司法，今日又在勞裁案最終審議的前一天到勞動部靜坐，明日更將揪眾至勞裁案最終審議會議當面向各委員施壓，試圖影響裁決中立性。

長榮航空表示，對工會非理性的行徑深表遺憾，也呼籲勞裁委員能夠秉持公正客觀的立場審理，勿屈服於壓力。

長榮強調，此次空服員工會針對公司發布的0508公告，向勞裁會提出不當勞動行為裁決申請，當時會發布此公告，是公司為了因應工會發起之罷工，對公司可能造成的巨額營運虧損，故於罷工前發布內部公告預先告訴所有員工，公司即將面臨的嚴峻挑戰，為降低罷工造成的虧損，不得不以取消優待機票的方式減低營運成本，但為獎勵員工於罷工期間支援公司，只要於罷工期間配合公司班表出勤者，不受此限。

長榮重申，在公告中說明得十分清楚，是獎勵出勤員工的方案，並非懲罰參加罷工的空服員。

勞資雙方7月6日簽訂的團體協約中，約定罷工結束後的2個月內，另行召開會議，討論漸進式給予優待機票方案。長榮已於7月8日起即依照所簽訂的協約內容，於罷工後1個月起給予所有未出勤空服員不含長榮及立榮之聯航優惠機票（ZED）使用權利；並在8月6日、8月22日、9月2日、9月11日四度針對優待機票的給予召開協商會議，也於會議中提出具體方案，例如2020年給予所有聯航優待機票使用權利，2021年1月1日起給予免費票除外之各種折扣優待機票使用權利，2022年6月19日起給予所有優待機票使用權利。

長榮認為，上述方案完全符合協商時雙方「提出漸進式恢復優待票」的共識，但工會對於公司提出的漸進式方案並不滿意，雙方無法達成共識，工會便開始對外抹黑長榮有飛安問題、打壓工會。

長榮呼籲空服員工會，即使雙方協商未能達成共識，工會也不應該因不滿就對公司進行抹黑，對外找立委開記者會施壓行政部門介入撤銷已在進行中的訴訟、在裁決出爐前夕去勞動部靜坐等方式試圖影響勞裁結果，這並不是達成協議的最佳途徑。

(中時 )