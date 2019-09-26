桌球選手江宏傑和日本桌球好手福原愛兩人結婚3年多，目前育有一子一女，日前響應「基因檢測」計畫，兒子小小傑接受檢測，江宏傑說，每個運動員本身有優缺點，包括自己跟小愛都是，但小小傑檢測出來的數值，「幾乎囊括我和小愛的優點」，讓他很驚訝，也不排斥未來讓兒子發展體育，「耐力好送去練馬拉松，有爆發力的話就送去練短跑」。

桌球好手江宏傑今日出席基因檢測生技新品上市活動。（創源生技提供）

江宏傑笑說，曾有一次抱著小小傑，結果玩得太興奮，「用腳踹我肚子」，讓他痛得受不了，趕緊把孩子放旁邊。他另外發現女兒Aila醬對音樂有興趣，平時哼哼唱唱音感、節奏都不錯，他搞笑說「可能是遺傳到我跟小愛的音樂天份」。

不過有趣的事，夫婦倆並未讓兒女知道「爸媽會打球」。江宏傑說，平常帶小孩到球場上，都是讓他們看其他叔叔阿姨打球，自己則在一旁顧小孩，Aila醬到現在「還以為爸爸不會打球，其他叔叔阿姨比較厲害」。未來是否會考慮讓兒女當運動員，江宏傑說，當運動員要有不服輸的個性，才是成為運動員的條件，「過程很辛苦，輸球很痛苦，贏球的短暫那一刻後，還有很多要挑戰」，坦言不容易，但孩子發展順其自然。

桌球選手江宏傑和日本桌球好手福原愛結婚三年多，感情依舊甜蜜如初。（取自江宏傑臉書）

今年加入日本球隊的江宏傑，時常台日兩邊跑，日前也赴歐洲、大陸參賽，接下來將參加全運會及日本聯賽。江宏傑說，有了小小傑後，更感覺和老婆獨處時間越來越少，日前才和老婆慶祝結婚3週年，江宏傑說，當天也是很匆忙的趕回台灣吃牛排慶祝，希望未來有更多時間陪伴家人。

(中時 )