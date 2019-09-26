民視八點檔《大時代》25日播出完結篇，接檔戲《多情城市》緊接著首播，觀眾矚目的「藍莓（然媚）CP」馬俊麟、王瞳有情人終成眷屬，邱子芯成全、然媚兩人擁吻的「全劇終」畫面，收視率狂飆到7.81！50分鐘的完結篇吸引了196萬名觀眾鎖定。而由蕭大陸製作的《多情城市》，首播平均收視5.07，比當初《大時代》首播收視更高。

製作人蕭大陸26日與第一代演員群陳淑芳、侯怡君、柯叔元、德馨、兵家綺、藍葦華、張䕒心、陳熙鋒、蔡阿炮、唐川、游耀光等人一同慶功。頂著雨天在九份外景拍攝的翁家明、傅子純、廖苡喬聽到收視開紅盤，也興奮鼓掌。

《多情城市》製作人蕭大陸帶著演員群一起為首播收視慶功。（民視提供）

飾演四個孩子媽媽的侯怡君說，她爸爸也行動支持首播，甚至她的視障團體朋友也守在電視機前，一起「聽電視」，看到收視佳績，有如打了一劑強心針。柯叔元說他自己看首播還感動到起雞皮疙瘩，劇中老婆侯怡君是賣小籠包，他也算天天吃小籠包，看到劇組用小籠包慶功，他笑說：「我吃2顆就好，再吃就要生第6個小孩了。」

侯怡君、柯叔元。（民視提供）

兵家綺今天帶狗狗來慶功宴，要讓收視越來越旺！兵家綺進一步表示因為沒去過九份、金瓜石，對當地非常陌生，這一次透過《多情城市》一覽九份風景，才知道九份原來以前非常熱鬧，非常開心。而搭檔陳熙鋒也是第一次演民視的戲劇，兩人在劇中有非常棒的火花，陳熙鋒表示如果收視再創新高，將獻唱以前主打歌，讓大家尖叫連連。

陳淑芳說拍《多情城市》非常感動，因為自己就是九份人，小時候爸爸也帶她進去過礦坑，這一次把山城美麗帶給觀眾，真的非常開心，只是自己的同學看電視播出還打電話罵她，說「為什麼九份拍那麼少」，原來是九份現在是觀光景點，劇組拍攝上有難度，但也透過戲劇，讓她能夠邊工作邊欣賞台灣的美景。

《多情城市》製作人蕭大陸帶著演員群一起為首播收視慶功。（民視提供）

飾演藍葦華爸爸的資深藝人唐川說，他今天早上去銀行辦事情，沒想到一走進去就被銀行行員盯著看，還有人對他說「你演得真好」，讓第一次拍民視八點檔的他，感受到高收視率的威力，直說拍戲以來第一次遇到，真的又驚又喜。德馨在劇中飾演俱樂部老闆娘，她也希望大家會喜歡她的演出。

(中時 )