新北市長侯友宜穿起海洋主題服飾現場走秀，架式十足。(吳亮賢攝)

本屆鬥艷時尚伸展台分為視覺設計、服裝設計、造型設計及模特兒走秀等四個比賽項目，共有超過500名新北市各技術型高中的學生參加。(吳亮賢攝)

新北市第三屆「鬥艷時尚伸展台」競賽暨頒獎典禮今(26)日下午在泰山黎明技術學院登場，超過500名技職學子們同場競藝，以「海洋拼圖」為主題打造亮麗時裝，輪番登台大秀曼妙姿態，新北市長侯友宜也穿起海洋主題服飾現場走秀，架式十足。

本屆鬥艷時尚伸展台以「海洋拼圖」為主題，分為視覺設計、服裝設計、造型設計及模特兒走秀等四個比賽項目，共有超過500名新北市各技術型高中的學生參加。

侯友宜今除了到場頒獎，更獻出人生首次伸展台處女秀，身穿海洋主題服飾，踏出自信腳步，獲得現場滿堂彩，侯友宜透露，上台前還特別問一旁的老師該擺什麼姿勢，真的非常緊張。

侯友宜表示，看到大家走出優美的台步、化出美麗的彩妝及做出時尚的服裝，並穿上同學精心設計的服裝走秀，讓他感到非常與有榮焉，新北市非常重視技職教育，培養青少年適性學習，也讓大家擁有一技之長，未來能夠在社會上立足。

教育局指出，新北市首創「設計群、家政群和藝術群跨領域技能競賽」，今年邁入第3年，各技術型高中的流行服飾、美容、時尚造型及表演藝術等科的學生都踴躍參與，互相交流。

教育局表示，今年更有業界大廠贊助市值超過20萬元的專業布料，讓學生採用設計作品，現場也有紡織、造型設計及廣告設計等公司設攤，提供學生未來實習或就業媒合的機會，今年起新北市也推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」計畫，以五大面向養成人才，全面提升技職教育品質。

(中時 )