國片《江湖無難事》中，龍劭華扮演的黑道大哥與飾演小弟的顏正國、黃尚禾、吳震亞及鋼鐵爸等人各懷鬼胎，龍劭華甚至為在自己投資的電影中演出一角，甚至要求副手顏正國和他排練愛情濃烈的對手戲，兩人不但差點親到，顏正國更被逼著大喊：「我們做愛吧！」效果讓人噴飯，顏正國坦言拍攝前「笑很久」，「但有前輩在帶領都很順利。」

顏正國曾執導黑道電影《角頭2》，但兩片其實性質差異極大，笑言：「台灣本土片（《江湖》）會有這麼奇特的表現，真的很風趣，對我而言，就是比較怪。」他也認為當導演和演員感覺截然不同，「做演員聽命令就好！」並且慶幸對手是龍劭華，「老將就是老將，拍攝起來沒有困擾，直接就演了。」

拍攝當天，龍劭華首次與顏正國見面，沒想到有這麼多露骨演出，「國哥（顏正國）出道很久了，比我還久，幸好是和他一起演，我演起來很有感覺，我丟什麼他都接得住。」龍劭華覺得這場戲是自我挑戰，「如果觀眾看了覺得有趣，國哥的功勞一級棒，讓我很順心。」

導演高炳權表示要讓兩位前輩演出如此過分的戲碼，心裡壓力奇大無比，「因為拍攝空間很狹小，大哥們在三溫暖中半裸演出如此逗趣的戲碼，真的有點不好意思。」幸好大家都毫不扭捏，顏正國則大讚因該片看見龍劭華散發出的魅力，更謙虛說：「從邱澤和黃尚禾身上看到不一樣的表演態度和方式，都是我在吸收學習的。」10月9日上映。

龍劭華企圖吻上顏正國，黃尚禾在旁笑的超開心。（華映提供）

(中時 )