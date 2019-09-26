高雄市政府青年局將於10月1日成立，新任局長由林鼎超擔任，林鼎超是美國舊金山大學財經及市場行銷系畢業，曾任高市府顧問、青興資本股份有限公司營運長、Evenstar Group 投資經理、中國信託商業銀行襄理等經歷。

高雄市政府新聞局26日晚間公布青年局人事案。青年局目前正在廣招行銷好手，已經於日前在行政院人事行政總處事求人機關徵才系統公告，刊登求才訊息，歡迎青年公務員回高雄一起打拚。

(旺報 )