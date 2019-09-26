林鼎超掌高市府青年局 廣招行銷好手 19:352019/09/26 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林鼎超擔任高雄市政青年局局長。（高市府提供／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市政府青年局將於10月1日成立，新任局長由林鼎超擔任，林鼎超是美國舊金山大學財經及市場行銷系畢業，曾任高市府顧問、青興資本股份有限公司營運長、Evenstar Group 投資經理、中國信託商業銀行襄理等經歷。 高雄市政府新聞局26日晚間公布青年局人事案。青年局目前正在廣招行銷好手，已經於日前在行政院人事行政總處事求人機關徵才系統公告，刊登求才訊息，歡迎青年公務員回高雄一起打拚。 (旺報 ) #青年 #行銷 #高雄市 #市政府 #市府 也許您會感興趣 推薦閱讀 全民運動嘉年華 2000人動起來 04:102019/09/22 地方新聞 移送雄檢 連千毅終於開口了 18:582019/09/22 社會 綠營疑抵費地賤價標售 高市府駁：一切公開透明 14:162019/09/23 政治 不是韓！太平島挖石油原來是他提的？ 15:582019/09/23 政治 韓國瑜直播：高雄市破案率前3名 22:442019/09/23 政治 合庫人壽 公益演唱會挺家庭照顧者 04:102019/09/24 產業特刊 誰說要挖石油 蘇揆、高市議員猛酸！廖國棟反擊 明年讓韓當選 就能落實挖石油 04:102019/09/24 政治要聞 大政治大爆卦-無色覺醒》酸韓說法不一 網求蘇揆繳挖油發大財影片 14:132019/09/24 政治 6都質詢比較表會說話 高市議會每人15分最強 16:492019/09/26 政治 高雄市會計師公會邁入40年 追求會員內心紮實、外表光彩 18:042019/09/26 財經 政治熱門新聞 蔡英文論文真假？東大生稱找到證據了 - 政治 陳致中質疑蓋國際機場 韓國瑜一招完勝 - 政治 宇宙震撼！韓民調來到死線保衛戰 - 政治 傳馬英九不再站台 韓陣營回應了 - 政治 陳揮文也受不了！嗆韓自己該檢討 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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