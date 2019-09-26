2019亞洲大學足球錦標賽26日在台南市立田徑場畫下句點，冠軍戰日本開賽4分鐘就靠西田翔先馳得點，於上下半場各進兩球，以4比1完勝韓國奪金。北市大化身的中華A在季軍戰力抗阿曼，以0比1緊咬到第82分鐘，因潘昱廷領到直接紅牌而崩盤，以0比3遺憾屈居殿軍，

「結果只能用『可惜』兩字來形容，」中華A總教練張武業賽後表示，這次能在主場作戰，如果球員能拿出4強對韓國的態度與精神，應該至少可以踢平阿曼，「若最後PK輸掉，那還可以，輸3球就多了一些。」

中華A三大國腳潘文傑、陳威仁、陳瑞杰26日全都先發上陣，力拚把季軍留在府城，不過開賽僅16分鐘，負責中場供輸的林凱恩於空中爭頂時與阿曼的穆薩弗里頭部相撞，受傷退場，使中華A鋒線得不到有效支援。第27分鐘阿曼隊長馬拉米在右側禁區右腳勁射破門，替客隊先馳得點。

中華A王義友（中）下半場在小禁區前緣射門放槍打飛，錯過最佳扳平機會。（李弘斌攝）

由於多數球員最近都在亞大足與企甲聯賽趕場，大腿本已拉傷的中華男足門神潘文傑，對阿曼連撲兩球後，也因傷勢惡化於第32分鐘退場，由李冠霈入替。儘管李冠霈也有神勇演出，但中華A屢次反撲都缺臨門一腳，下半場抓住左前場自由球快開，王義友在小禁區前的左腳射門卻放槍踢飛，錯過扳平最佳機會。

阿曼大難不死，第82分鐘從右路打出漂亮快攻，潘昱廷被迫犯規阻止客隊單刀球，被裁判陳信全以直接紅牌罰下。原本付出這張紅牌代價，就是希望阻止對手攻入第2球，未料阿曼的阿歐瓦希竟然踢進這顆直接自由球，讓中華A賠了夫人又折兵，1分鐘後再被阿歐瓦希攻入1球，鎖定最終比分。

冠軍戰日本開賽4分鐘就先聲奪人，第23分鐘再由山口卓己進球，一路領先，第60分鐘森海渡添得第3球，3分鐘後再擴大到4比0領先，輕鬆奪冠。山口卓己拿下本屆最佳球員，門將青木心則獲金手套獎。中華A的陳威仁與中華B的程昊均入選優秀球員，可惜中華B以2比3不敵馬來西亞，以第6名作收。

台南市長黃偉哲（右）將金靴獎頒給阿曼前鋒馬拉米。（李弘斌攝）

(中時電子報)