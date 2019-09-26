彰化市城中街曾是彰化市最繁華的舶來品商街，「單車旅人」李敏祥（右）租下老房子，經常舉辦電影欣賞、藝文講座，帶動了地方創生。（吳敏菁攝）

彰化市城中街曾是彰化市最繁華的舶來品商街，每間樓仔厝都保留一段「華麗」的記憶，單車旅人老闆李敏祥重新賦予老屋新生命，進駐「單車旅人」不只是咖啡、烘培專賣點，還利用空間，經常舉辦電影欣賞、藝文講座，帶動了地方創生。

李敏祥專長單車、機車設計，過去從事國際貿易，走過一卡皮箱跑世界歲月，更和專家學會怎麼鑑賞咖啡，2014年因緣際會，和城中街老屋相遇，心被觸動了，讓這麼美房子閒置太可惜，租下老屋進駐，和女兒、姪女們打造別緻咖啡館，讓巷弄不止是咖啡飄香，還成為文化沙龍。

李敏祥多才多藝，不僅懂設計，還是自行車高手，一轉身入又埋入烘培天地，店裡甜點都是特色，不只有流淚吐司，更創意推出流淚芋泥蛋黃酥、流淚蛋沙拉等，從名字就讓人想像得出美味。

難得的是這裡蘊含堅持的心，2樓保留昔日裝璜、吧檯和酒櫃，讓人們得以想像老房子擁有過的生活風格和品味，在充滿時代軌跡的空間裡，舉辦講座，電影欣賞等，帶來洗禮和感動。

李敏祥說，人們常以為「單車旅人」是單車專賣或是修理店，有過許多美麗的誤會

，結交更多朋友，其實就是喜歡單車慢的步道，單車旅行也是和土地連結最好的方式

，希望推動慢活生活，走出狹窄空間，心態對了，志同道合朋友就來了，一杯咖啡分享4、50年前的一磚一瓦，讓人們一起來感動彰化深厚的文化底蘊。

(中時 )