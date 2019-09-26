彭政閔在職棒走過19個年頭，歷經過數次假球案，他依舊在風雨飄盪的職棒環境屹立不搖，甚至因為有他仍在場上堅持球迷因為「塞車」才沒進場，職棒才能從谷底反彈回春。彭政閔受訪時一開口一定先謝謝球迷、球團、隊友，總是把感謝掛嘴邊、心中尊重棒球這項運動，才能成就這位人氣王、看板球星、Mr. CPBL——「恰恰」彭政閔。

也許是因為幸運，當年彭政閔原本要加入三商虎，不過卻在他踏入職棒前解散，後來「陰錯陽差」披上黃衫，加入中職最具有人氣的球隊——兄弟象，反而讓他培養了不少死忠球迷。在象迷死忠力挺之下，彭政閔蟬聯15年中職明星賽人氣王寶座，不過卻不曾聽過彭政閔「恃寵而驕」，總是在球場上保持謙虛。

2002年彭政閔與二代象成員蔡豐安、陳致遠等人組成「三劍客」，陳致遠因為成績好還打過國際賽，因此人氣最高，當時彭政閔僅是職棒菜鳥，許多球迷甚至還問「彭政閔是誰？」。不過他也不因此「比較」，反而時時提醒自己要「計較」訓練有沒有別人多、為人有沒有更好，心態也並不是要超越誰，而僅是希望「自己要和別人一樣好」，打出和隊友一樣的好表現。

陳金鋒與彭政閔是簽賭組頭公認的「難買」，有這2人在職棒才能撐過風風雨雨。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

每次提到假球案，都像是揭開台灣球迷的傷疤，不過當年有2人和假球像是絕緣體，陳金鋒與彭政閔是簽賭組頭公認的「難買」，陳金鋒不參與任何飯局，彭政閔只要在飯局看到陌生臉孔，一定轉身直接走人。

彭政閔見過球迷寥寥可數職棒低潮，也經歷過滿場球迷一起吶喊的感動場面，是他在當年觀眾人數掉到低谷時，堅持在每一場表現最好的一面，只希望球迷們回頭時還會看見仍有球員在場上奮鬥。當時面對冷清的觀眾席，恰恰依舊保持信念，說出「球迷在塞車」的經典名言，最後終於等到球迷漸漸回籠，職棒從谷底回春，後來不少球迷在場邊掛上「恰恰！今天沒塞車，我們都來了」布條，給予強大支持。

彭政閔是撐起職棒的重要角色，除了他在職棒19年來，有17年保持3成以上打擊率的穩定表現之外，場下他溫暖的個性獲得「百萬象迷」支持，謙虛和藹的態度獲得隊友一致的稱讚，連教練都對他認真拼命的態度印象深刻。彭政閔的心中不僅尊重自己的球員職業，更尊重他在場上、場下遇見的每個人，也因為尊重棒球，他才能成為中職模範生。

彭政閔即將從職棒舞台引退，他所寫下的棒球貢獻可以說前無古人後無來者。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)