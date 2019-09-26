「外籍看護要請假了，照顧不來怎麼辦？」台灣邁入高齡化社會，聘用外籍看護的家庭越來越多，彰化縣政府衛生局表示，衛福部和勞動部已經公告放寬，經長照管理中心評估長照等級第7級或第8級者，不再受限於老老照顧或獨居，遇到外籍看護請假也可申請喘息服務。

台灣去年起正式從高齡化社會邁入高齡社會，推估2026年將邁入超高齡社會，衛福部與勞動部去年底推動「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務」。當主要照顧者為70歲以上長者且無其他未達70歲家人同住，形成老老照顧，或是被照顧者僅與外籍看護工同住，經長期照顧管理中心評估被照顧者失能等級為第7至8級，均可申請喘息服務。

但外籍看護工也有請假的時候，遇到外籍看護工要請假，許多為達老老照顧，或獨居老人狀態的家人，往往也有看護不來的難處，今年持續推出人性化政策，9月21日已經放寬條件了，只要評估失能等級第7至第8級，都可以申請喘息服務，不再有條件限制。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，申請喘息服務胡，依據低收入戶、中低收入戶及一般戶等身分別給予100％、95％或84％費用補助額。

(中時 )