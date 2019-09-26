吳青峰出道15年，今年首度發行個人專輯《太空人》，日前上POP Radio《Whats up Music》節目，與主持人俊菖暢聊新專輯。嘔心瀝血之作、被吳青峰譽為「畢生最愛」的同名主打〈太空人〉，拿下「POP排行榜」冠軍，他開心之餘、不忘搞笑說：「應該只能到這週了，畢竟最近周董發新單曲」，他笑說幸好專輯發行的早，「大家應該都不想跟周董強碰」，讓俊菖忍不住說：很多人也要躲你吧！

吳青峰說，自己每到晚上創作特別有Energy，總會捨不得睡覺，不少人擔心他睡眠，他也向關心他的人喊話，雖然晚上常沒睡覺在寫歌，但早上一定會睡，笑說「我是在歐洲時區，大概跟一般人差7小時」。

此外吳青峰還爆料，另首新歌〈太空〉原要給好友許茹芸唱，但最後沒被收進她的專輯，此次發行後，許茹芸特地打給吳青峰，說當時就覺得這首歌很好，可惜那張專輯比較適合其他歌曲。吳青峰說，自己完全可以理解，因為「那張專輯你已經收了我四首歌啦。」

吳青峰接受《What’s up Music》主持人俊菖（左）專訪，合照時兩人更一同還原聽歌會場景。（POP Radio提供）

有趣的事，吳青峰透露「我創作的東西像排泄物」，讓俊菖直接傻眼，吳青峰則強調排泄物不是指大小便，「像是運動後流的汗、或是體內必須代謝掉的成分」，他認為創作的歌曲是從自己身上代謝掉的元素，是很健康的過程，搞笑說「結果我的排泄物流入了大街小巷」。

11月將於高雄巨蛋舉行首場個人演唱會《太空備忘記》，吳青峰直呼「每首歌都好難唱！」表示新歌Live演唱有一定難度，更許願提詞機越多台越好，「我的詞真的有點難記」，還強調畫面要大一點，「畢竟我年紀也不小了」。吳青峰11月23日演唱會門票日前開賣即售罄，主辦單位也宣布加場11月24日，購票詳情可至拓元售票系統查詢。

(中時 )