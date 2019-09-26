醫師黃煌洲竟以LINE視訊透露男嬰離世消息，讓尚不知情陳女相當錯愕。（戴上容攝）

因接生造成陳婦子宮破裂、男嬰離世的愛麗生診所，副院長羅亞惟代表院方26日上午前往醫院慰問陳女，過程中醫師黃煌洲竟以LINE視訊透露男嬰離世消息，讓尚不知情陳女相當錯愕，氣得陳女弟弟要求羅女馬上離開，羅亞惟回應「對不起，絕對沒有要加害任何人」。

羅亞惟代表院方26日上午到台北馬偕醫院探視陳女，慰問過程中，竟直接打開LINE視訊，讓陳女與黃醫師對話，黃從鏡頭裡對陳女說「希望你要好起來，寶寶能夠好走，再健健康康地把他生回來」。

家屬被黃醫師突如其來的舉動氣炸，要求羅女馬上離開，羅連番道歉「對不起、對不起，我絕對沒有要加害任何人的意思」。

據了解，陳女得知消息後，血壓急速下降傷口再度出血，醫院緊急再輸送一包血漿，家屬目前已告知台北馬偕院方，未經同意禁止非家屬以外人員進入病房探視。

25日上午新北地檢署檢察官已帶回男嬰遺體進行相驗，決定下週解剖釐清死因，並將診所院長潘俊亨、醫師黃煌洲帶回訊問，訊後依業務過失致死罪諭令兩人分別以10萬、20萬交保候傳。

(中時 )