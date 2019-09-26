藝術團隊「三明治工」打造的互動裝置《春風得意》。(大稻埕國際藝術節提供／王寶兒台北傳真)

一封信、一張老照片，便足以使人墜入老時光的情懷。為重現大稻埕昔日風華，藝術團隊「三明治工」展現巧思，在大稻埕街頭設立互動裝置《春風得意》，只要拉動棉繩，便會從空中飄落出老報、故事、書信或是手稿，藉由隻字片語，讓現代人與1920年代產生奇妙連結，體驗當代環境。

在台灣久居的香港藝術家、三明治工共同創辦人李萬鏗表示，從中掉落的字句，多取材自台灣日治時期的社運領導人物蔣渭水，「他的著作書籍紀錄了他對台灣的想法，或是那個時候抵抗日本政府迫害的文字，我選了一些能對現在政治環境對照、呼籲的部分，比方說香港的處境，經濟的發展等等。」

《春風得意》飄落字句不一，除了《蔣渭水全集》的內容，也摘取了部分蔣渭水所創立的《台灣民報》文章。而取作《春風得意》，則是源於蔣渭水曾經營過的「春風得意樓」，為大稻埕古老的文化交流重鎮，便以互動裝置紀念大稻埕昔日的風光。

李萬鏗表示，除了字句外，也會飄落不同的當代老照片及傳單，互動裝置的設計更別具意義，「以前的書會經過政府審查，禁忌的話不能出版，就要在字上面打圈圈，原本的字句會被抹滅，以一個個圓圈取代，像是蔣渭水在監獄寫的文章整篇都變成圈圈，我便是以圈圈來設計為機器的造型，象徵自由與壓迫。」

李萬鏗分享，《春風得意》的前身，為裝置作品《秋天工廠》，在大稻埕藝術節的邀約下，將其轉換為觸發古老大稻埕的裝置，「當時想把秋天的落葉變成遊戲場，便作了一台機器，拉動繩子就會飄下落葉。我認為『落葉』跟生命狀態有一定的關聯，脫落、落下就像小孩離開媽媽，不僅是自然現象，也是生活體驗會遇到的過程，但人的脫離，要透過主動的行為觸發，如同你去拉動棉繩一樣。」

2019大稻埕國際藝術節於10月1日展開，至10月31日。

(中時 )