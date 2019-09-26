水瓶鯨魚除了以文字書寫愛情，也善用繪畫說故事。圖為其插圖作品。(水瓶鯨魚提供／王寶兒台北傳真)

發跡於90年代的人氣作家水瓶鯨魚，善以細膩的文字，娓娓道出都會生活中的兩性感情，總是以纖細的筆觸，精準點出都會人的心聲。文采出色的她，其實也是個畫工精細的漫畫家，睽違兩年，將在最近嘗試線上連載漫畫，以畫筆說愛情。水瓶鯨魚表示，「漫畫刊物式微，我看大家現在都用手機看漫畫，網路平台也多，便決定試試比以往篇幅更多的漫畫創作。」

水瓶鯨魚透露，即將展開的線上連載漫畫，仍會以擅長的愛情故事為主，「是一間理髮院、美容院的客人們所發生的故事，這個場景將會是故事的連貫地方，以多篇漫畫各自講述他們不同的故事，我覺得理髮院是很容易吐露心事的地方，很多八卦也藏在那。」

一如過去作品流露出的成熟，水瓶鯨魚描述新作同是「比較成年愛情的漫畫」，人物年齡層落在25歲以上，「大概會是30歲左右、女性的愛情故事，牽涉到的題材，就像一般成年漫畫會遇到的，無論是背叛、忌妒、性愛或是第三者，都會描繪出來，多篇諸如此類的感情故事。」

水瓶鯨魚表示，過去曾出版五本漫畫、十三本文字作品，「但漫畫比較辛苦，是疲勞的工程，相較過去的單頁漫畫，或是十幾頁以下的短篇漫畫，這次的網路連載，我要畫的是十六頁起跳的多篇連環漫畫，篇幅多了，能說的故事也會多。之前的漫畫幾乎都是各自獨立的短篇，線上連載作品則不然，會有相關聯的人物。」

水瓶鯨魚本名為張秀貞，知名作品包含了《我愛你》、《好想結婚》、《失戀雜誌》，在網路不發達的年代，出版社為作家們開設了討論部落格，光是她的討論區，便日日累積了逾萬次的人氣，可見其火紅程度，創作領域橫跨了文字與漫畫的水瓶鯨魚，至今仍擁一大票死忠粉絲，在她宣布將於線上連載漫畫的同時，湧進百位粉絲留言支持。

(中時 )