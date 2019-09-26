電影《伊索遊戲》由去年在日本創下觀影人次超過220萬、票房突破31億日圓的《一屍到底》導演上田慎一郎親自操刀原創劇本，借3名導演之力搬上大銀幕，承襲《一屍到底》一路「騙」很大、在騙局中加洋蔥的反轉風格，將再次帶給觀眾就算被騙到底，也甘之如飴的觀影體驗。

《伊索遊戲》大膽啟用新銳演員石川瑠華、井桁弘恵、紅甘擔綱主演。導演上田在電影上映前也再次向觀眾呼籲：「這部電影有3名導演、3位女主角，所以大家請務必3人以上同行前往電影院觀看！」他坦言該片前後花了3年構想，不過事實上前兩年都還在和另兩位導演爭論究竟要拍什麼樣的故事，「3個人一起的執導，絕對會有各自無法妥協的部分，不過我們也有著要將這些矛盾、糾結化為這部電影的魅力的覺悟！」

此次與上田慎一郎共同執導的導演之一是在《一屍到底》擔任副導的中泉裕矢，他在2011年推出第一部導演長片《圓罪》，其後作品《與母親的旅程》、《來去拍片尾》都在日本國內影展蔚為話題。另一位導演則是在《一屍到底》中擔任劇照師的淺沼直也，他曾以《若冬天燃起》在SKIP CITY國際電影節獲得2017年短片單元最佳作品，是日本當前備受期待的新銳創作者。3人在2015年便曾合作過短片集《四個與貓的故事》，當時三人各自擔任其中一部的導演，因此這次決定再度攜手合作。《伊索遊戲》將於10月25日在台上映，導演淺沼直也、中泉裕矢也將於10月17日來台宣傳，並於當日晚間在光點華山電影館舉辦映後導演講堂。

《伊索遊戲》導演淺沼直也、中泉裕矢也將於10月17日來台宣傳，並於當日晚間在光點華山電影館舉辦映後導演講堂。（天馬行空提供）

《伊索遊戲》故事從烏龜開始，加上兔子，還有狗狗來亂入，顛覆你所知道的伊索寓言。「一隻烏龜從天而降砸傷了路人，不知是意外還是惡作劇，警方正在追查這隻肇事逃逸的烏龜…」龜田美羽（龜）內向的女大學生，和家人感情很好，唯一的朋友卻是隻烏龜。兔草早織（兔），超人氣的星二代，出生「明星家族」，卻天生一副戀愛體質。戌井小柚（犬），身手不凡，和爸爸一起經營「復仇」生意，天天幫人尋仇。當三位少女相遇，展開的不是酸酸甜甜的青春電影，而是由綁架、背叛、復仇來揭開虛偽的假象，一場超乎想像的鬥智心理遊戲正要開始，結局讓人瞠目結舌。

(中時 )