《天氣之子》片中為女主角弟弟「天野凪」配音的聲優，近期也引發觀眾熱烈討論。由於聲優的名字陌生，網友們紛紛上網搜尋她，發現竟是由現年15歲、首度為動畫配音的女星吉柳咲良出任。吉柳可說是日本近期最受期待的新人女演員，不僅首度參與配音的電影就大賣，首次演出電影更直接空降女主角寶座，與板垣瑞生、竹內涼真共同演繹奇幻愛情催淚強片《在時間停止的世界相遇》。

星途順遂的她，不僅將同公司前輩石原聰美視為目標，首度演出電影更難掩緊張心情，甚至直呼哭戲是她的罩門，很多時候竟是被導演一個「卡」給逼哭。也因為本片劇情描述男女主角的苦澀初戀，當被問到自己的初戀情況，吉柳則害羞笑說：「我還沒有過初戀啦！」

這回她首度接演電影《在時間停止的世界相遇》，直接空降女主角，與板垣瑞生、竹內涼真等帥哥有許多精彩對手戲。吉柳也分享演出本片最有難度的地方，就在於「哭戲」上面的展現：「我在流淚的場面上陷入苦戰，花了很多時間，就算眼眶泛淚，但眼淚就是流不出來，所以很常發生導演喊『卡』的瞬間，我反而因為不甘心而哭了出來。」10月9日上映。

(中時 )