范姓婦人的陳姓丈夫7年前過失，她繼承遺產申報後，被財政部北區國稅局認定漏報遺產，核定應納稅額926萬多元，並依所漏稅額處0.8倍罰鍰543萬多，范婦不服打行訴訟尋求翻案救濟，她不服敗訴判決上訴最高行政法院，第四庭審理後，評議認為作為裁判基礎的法律見解，與先前裁判的法律見解歧異，經徵詢各庭意見後，有二庭同意見解、一庭不同意。承審合議庭今(26)日評議後，裁定提案大法庭裁判以統一最高行政法院各庭間歧異之法律見解。

本件是大法庭制度今年7月施行後，最高行政法院各庭，第二件提交大法庭統一見解歧異案例。提案的第四庭，由審判長鄭小康、受命法官帥嘉寶、陪席法官劉介中、林文舟、沈應南組成的合議庭認為，本件提案的法律爭議概要，包括范婦陳姓丈夫死亡時，遺有3筆相牽連的遺產，包括北市信義區土地應有部分3／10；陳人生前提供該土地應有部分給建設公司合建住宅大樓，遺有應收卻未收的出售土地款債權；陳生前也負有移轉系爭土地持分共0.21345給建設公司指定買主的債務。

第四庭認為，上述三筆遺產中，土地持分3／10稅捐客體的稅基量化，要依《遺產及贈與稅法》第10條第3項規定，按公告現值計算。陳生前出售土地的價金債權，稅基量化金額要依債權數額計算。對此徵納雙方都沒有爭議。

但對陳生前出售土地所生的移轉土地所有權持分債務，其稅基量化標準，究竟要依《遺產及贈與稅法》第10條第3項規定，以土地公告現值為準，還是要依該法「施行細則」第41條，依市場價值估定，還有爭議，所以法律見解有待統一。

(中時 )