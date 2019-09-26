普悠瑪翻車事故司機員尤振仲指控行政院調查小組刻意隱瞞事實，避重就輕，並否認超速140公里， 政務委員、政院普悠瑪調查小組召集人吳澤成晚間表示，政院調整調事故是因多重因素造成，非可完全歸責駕駛員；尤振仲在此情況下遭起訴，心情可以理解，但140公里時速是鐵道局依紀錄器所呈現，

吳澤成昨表示，尤振仲對地檢署起訴的反應，這樣的反應心情可以理解，其實調查報告也呈現出來，這件案子不是單一因素，是多重因素所造成，在這種情況下，外界不要太強烈反駁尤振仲的意見，至於調查部會都有報告及依據，大家都可以去了解。

吳澤成說，要看調查報告，應該看3份，包括行政調查的原因及事實、交通部責任的調查、以及台鐵總體檢的改善，看3份報告會比較完整。其中，行政院的調查也顯現出來是多重因素，要完全歸責於司機個人，事實也不是這樣。

至於尤振仲否認超速140公里，吳澤成說，調查小組訪談時，尤振仲也提出同樣陳述，但超速140公里部分，是鐵道局根據記錄器所呈現的數字。

(中時 )