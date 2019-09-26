松山分局偵查隊長吳坤安說明案情。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

前天深夜11時許，台北市彩虹橋發生打架糾紛案，松山警分局現場發現黃及林姓2名男子涉嫌，帶回派出所偵辦。幾個小時後，黃的友人前往派出所關心友人案情，還糾眾在附近聚集，警方為避免滋事，立刻前往驅散，嚴姓男子心生不滿，稍晚騎乘機車，點燃信號彈於松山派出所前丟擲，所幸員警於第一時間發現即予撲滅，未造成任何傷亡。警方今天逮捕嫌犯，依公共危險、毀損及侮辱公署等罪嫌移送北檢。

警方調查，23歲黃姓男子因與21歲鄭姓男子疑有恩怨，24日深夜11時許，相約北市松山區彩虹橋談判，黃還帶21歲林姓友人助陣陪同。談判過程中發生口角，黃竟持隨身攜帶的小刀，往鄭臀部刺2刀，隨後與友人逃逸。鄭倒臥在地，鮮血直流，忍痛自行就醫，所幸無生命危險。

黃、林姓男子因形跡可疑，沒跑多遠，就被巡邏員警盤查，逮回松山派出所偵辦。25日凌晨2時許，黃的友人到派出所欲探視，但被警方勸離，他氣憤找來多名友人，在派出所外聚集，再被驅離後，他騎車拿信號彈朝派出所門口丟擲。警方昨調閱監視器逮捕嚴姓等3嫌，依法送辦。

松山分局呼籲，切勿挑戰警方公權力，針對街頭鬥滋事或毆案件，警力將迅速到場壓制，嚴正執法，有效遏止犯罪。

(中時 )