兩棲攻擊艦首艦下水 陸國防部：增添十一節日氣氛 19:542019/09/26 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 25日大陸海軍兩棲攻擊艦下水儀式在上海舉行。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸075型兩棲攻擊艦首艦選在中共建政70周年前夕下水，大陸國防部新聞發言人任國強26日指出，相關武器裝備的研製與列裝，有其自身的規律和週期；但他也表示，此事為中共建政70周年「增添了很多節日的氣氛」。 25日大陸海軍兩棲攻擊艦下水儀式在上海舉行，26日出席大陸國防部的例行記者會，任國強表示，下一步，該艦將按計畫展開一系列測試工作，相關武器裝備的研製和列裝有其自身的規律和週期。他同時也表示，該艦於中共建政70周年前夕下水，「增添了很多節日的氣氛」。 (旺報 ) #下水 #中共建政 #70周年 #兩棲攻擊艦 #國防部 也許您會感興趣 推薦閱讀 計畫空襲福建？ 國防部：沒這回事 04:092019/09/24 焦點新聞 iOS 13更新災情慘 美國防部給這建議 08:502019/09/24 生活 閱兵秀肌肉？ 陸國防部嘆動輒得咎 17:082019/09/24 兩岸 閱兵＝秀肌肉 陸國防部批怪邏輯 04:092019/09/25 話題觀察 陸兩棲攻擊艦今下水 國防部：渡海來台至少一天 12:062019/09/25 軍事 陸國產航母加兩棲攻擊艦 遠海作戰艦隊成型 23:202019/09/25 兩岸 陸艦艇新時代 075兩棲攻擊艦下水 04:092019/09/26 焦點新聞 075未來演化 裝備垂直起降戰機 04:092019/09/26 焦點新聞 人民銀行發行 建國70周年紀念幣 04:092019/09/26 焦點新聞 北京香山論壇 陸國防部：維護國際秩序、共築亞太和平 17:302019/09/26 兩岸 兩岸熱門新聞 台媒吹爆北京大興機場 陸網狂酸：還缺榨菜茶葉蛋 - 兩岸 兩棲攻擊艦首艦下水 陸國防部：增添十一節日氣氛 - 兩岸 - 旺報 美心集團支持港警 遭反送中抗議者抵制 - 兩岸 中國心強大 殲-10C編隊越珠峰 - 焦點新聞 - 旺報 習近平十一涉台談話？陸委會：會重申中共對台既定立場 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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