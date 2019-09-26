大陸075型兩棲攻擊艦首艦選在中共建政70周年前夕下水，大陸國防部新聞發言人任國強26日指出，相關武器裝備的研製與列裝，有其自身的規律和週期；但他也表示，此事為中共建政70周年「增添了很多節日的氣氛」。

25日大陸海軍兩棲攻擊艦下水儀式在上海舉行，26日出席大陸國防部的例行記者會，任國強表示，下一步，該艦將按計畫展開一系列測試工作，相關武器裝備的研製和列裝有其自身的規律和週期。他同時也表示，該艦於中共建政70周年前夕下水，「增添了很多節日的氣氛」。

(旺報 )