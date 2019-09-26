全台校園巡迴演出的反毒樂舞劇─《光》，新北首場今（26日）上午在竹林中學大禮堂展開動人心弦的戲劇旅程。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

全台校園巡迴演出的反毒樂舞劇─《光》，新北首場今（26日）上午在竹林中學大禮堂展開動人心弦的戲劇旅程。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

全台校園巡迴演出的反毒樂舞劇─《光》，新北首場今（26日）上午在竹林中學大禮堂展開動人心弦的戲劇旅程。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

全台校園巡迴演出的反毒樂舞劇─《光》，新北首場今（26日）上午在竹林中學大禮堂展開動人心弦的戲劇旅程。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

「哥！」槍響之下，因為吸毒造成的終身遺憾，震懾人心，讓全場頓時鴉雀無聲的陷入深思…。哥哥為了吸毒的弟弟，精心安排一場戲，希望能讓弟弟清醒過來，卻沒想到最後長眠的是自己。為讓青年學子遠離毒品，認清危害，教育部策劃了這一場戲，讓新北市竹林中學的學生在情節轉折衝突中，體認生命中更重要的價值。

由教育部主辦，國立台灣藝術大學承辦，新北市政府教育局協辦，全台校園巡迴演出的反毒樂舞劇─《光》，新北首場今（26日）上午在竹林中學大禮堂展開動人心弦的戲劇旅程。

強調「愛與承諾」的故事，劇中男主角好不容易從毒品的陰霾中走出，成功戒毒，甚至成為戒毒專家，卻沒想到自己的親弟弟竟然也深陷泥淖，為了幫助弟弟，找了一群素人演員，費盡心思安排一場戲，試圖幫助弟弟懸崖勒馬，但弟弟卻為毒品欠了地下錢莊巨額債務，錢莊討債過程竟誤殺了哥哥，也終於在親情的支持下，弟弟領悟到過往的錯誤。

令人不勝唏噓的結局，讓竹林同學們看到毒品對生命的危害，而經過海選選角的臺藝大學生，精湛演出更發揮學生影響學生的社會責任，劇中還結合趣味時事，即興發揮，讓觀眾不禁莞爾，舞台與觀眾的互動獲得熱烈回響。竹林同學在演出過程中相當專注，對於戲中戲情節安排的巧妙極為讚賞，也在劇情的感染中，對毒品的可怕留下深刻印象。還有同學提到，戲中有一句話：「人的成功是在於發現自己生命的價值」讓他受到很大的啟發。

活動最後，演出人員並現場進行有獎徵答，竹林同學們搶答相當熱烈，對於拒毒六招，同學們都能發揮創意正確回答，還有國一小男生在臺上被演出大姊姊「請喝飲料」，他竟然回說：「姊姊，我請妳吃飯，飲料就別喝了。」全場為之絕倒。

教育部為加強反毒宣導，每年精心策劃各項活動，希望反毒觀念向下紮根，竹林校長顏麗珠則呼應這項重大國家政策，期許同學們認清毒品的危害，甚至建立防治毒品人人有責的觀念。

(中時 )